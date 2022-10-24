Петр Ян одним словом описал Махачева после победы над Оливейрой (фото)

Российский боец ММА Петр Ян отреагировал на последние события вокруг Ислама Махачева.
Напомним, уроженец Дагестана стал новым чемпионом UFC в легком весе. 22 октября он победил удушающим приемом бразильца Чарльза Оливейру.
«Мои поздравления. Камень», – написал Ян в соцсети, выложив фото Махачева с титулом в руках.
К слову, после победы над Оливейрой Махачев заявил о желании провести бой с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски. Последний уже согласился выйти в октагон. Их бой может пройти в марте 2023 года.
источник: «Советский спорт»