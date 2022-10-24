Хабиб Нурмагомедов: Махачев – это топ из топов и мы все в этом убедились

22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 280.

В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом организации в легком весе.

Бывший боец ММА, а также многолетний друг Махачева Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника с историческим достижением, отметив его высокий уровень.

«Я видел много чемпионов и много бойцов чемпионского уровня, но Махачев это самый достойный.

Сперва мой отец и потом я, не раз говорили, что Ислам – это топ из топов и мы все в этом убедились.

Самое интересное во всем в этом, что это только начало. Очень рад за тебя, брат, ты долго шел к этому», – написал Нурмагомедов в соцсети.

Напомним, Махачев – ученик заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба. После победы над Оливейрой он заявил, что посвящает свой триумф покойному наставнику.