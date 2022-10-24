Махачев получил больше миллиона долларов за выступление на турнире UFC 280

В субботу, 22 октября, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 280.
В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал чемпионом организации в легком весе.
Как сообщают американские СМИ, за выступление в Абу-Даби уроженцу Дагестана заплатили 1,03 млн долларов. Его соперник получил 1,29 млн долларов, став самым высокооплачиваемым бойцом турнира.
К слову, замкнул первую тройку чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг, получивший 630 тысяч долларов, а россиянин Петр Ян, уступивший американцу Шону О’Мэлли заработал 270 тысяч долларов.
источник: «Советский спорт»