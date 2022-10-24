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Алекс Волкановски: Покажу Махачеву, на что способны «коротышки»

Австралиец настроен серьезно.
24 октября 2022 15:18
автор: Артур Гичунцев

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым, который выиграл титул в легком дивизионе.

В частности, он заявил, что одержит победу даже несмотря на разницу в росте. По словам австралийца, этот фактор никогда не мешал ему побеждать более крупных оппонентов.

«Все мои соперники считали меня низким, но затем я начинал их бить и их лица менялись на глазах. Он пытался задеть меня, говоря про мой рост? Я все знаю про свой рост. Я также знаю, что я чемпион. И у меня все отлично, и я буду дальше продлевать свою победную серию. И покажу ему, на что способны «коротышки», – добавил австралиец американским СМИ.

Напомним, Махачев выиграл титул в легком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру. Сразу после поединка россиянин бросил вызов Волкановски. Последний принял бой. Ожидается, что бой состоится в феврале или марте 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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