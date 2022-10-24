«Стань тяжелее»: Макгрегор обратился к Волкановски перед боем против Махачева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал совет австралийцу Александру Волкановски перед боем против россиянина Ислама Махачева.

«Стань тяжелее. Стань мячом для боулинга. Вот, что бы я сделал, учитывая твою текущую форму. Стиль шара для боулинга – это твой лучший шанс. Целься головой в грудную клетку. Удачи», – написал ирландец в соцсети.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.