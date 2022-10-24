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«Стань тяжелее»: Макгрегор обратился к Волкановски перед боем против Махачева

Поединок может пройти в феврале или марте 2023 года.
24 октября 2022 18:13
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор дал совет австралийцу Александру Волкановски перед боем против россиянина Ислама Махачева.

«Стань тяжелее. Стань мячом для боулинга. Вот, что бы я сделал, учитывая твою текущую форму. Стиль шара для боулинга – это твой лучший шанс. Целься головой в грудную клетку. Удачи», – написал ирландец в соцсети.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: «Советский спорт»
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