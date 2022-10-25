«Мне жаль Петра, его ограбили»: Стерлинг – о поединке россиянина с Шоном О’Мэлли

Чемпион UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг прокомментировал результат поединка между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

«Мне было жаль Яна. Я считаю, что его ограбили. Думаю, что сам О'Мэлли был немного шокирован и озадачен этим решением судей. Раздельное решение и его победа застали О'Мэлли врасплох», – заявил Стерлинг американским СМИ.

Напомним, Петр Ян и Шон О’Мэлли провели бой на турнире UFC 280. Поединок прошел всю дистанцию и завершился в пользу американца раздельным решением судей, что вызвало бурю негодования среди болельщиков.