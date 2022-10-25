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Конор Макгрегор: Готовлюсь запрыгнуть в клетку за миллионы долларов

Ирландец не выступал с лета 2021 года.
25 октября 2022 12:08
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о планах на будущее.

«Готовлюсь запрыгнуть в клетку за миллионы долларов. Легкая работа», – написал ирландец в соцсети.

Напомним, в крайнем поединке Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье и получил перелом ноги, из-за чего выбыл на полгода. Это случилось летом 2021 года.

По словам главы UFC Дэйны Уайта, возвращение бойца может состояться в конце 2022-го. Сейчас лига пытается найти ему соперника. Ожидается, что ирландец подерется в полусреднем весе.

источник: «Советский спорт»
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