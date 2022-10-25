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Крылов заявил о желании провести бой против Энтони Смита

Американец – бывший претендент на титул UFC.
25 октября 2022 14:55
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Никита Крылов, выступающий в полутяжелом весе, изъявил желание провести поединок против американца Энтони Смита.

«Он, вроде, пятый номер в рейтинге. Я был бы рад, если бы мне дали бой с ним. Хотя я могу подраться с кем угодно», – заявил россиянин американским СМИ.

Напомним, 30-летний Крылов идет на победной серии из двух боев кряду. Уроженец Донецка одолел Александра Густафссона и Волкана Оздемира.

Что касается Смита, то в крайнем поединке 36-летний американец уступил россиянину Магомеду Анкалаеву, а в марте 2019-го он проиграл соотечественнику Джону Джонсу в бою за звание чемпиона UFC.

источник: «Советский спорт»
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