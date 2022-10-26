«Он уложит тебя и задушит»: Сехудо обратился к Волкановски перед боем против Махачева

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо оценил шансы австралийца Алекса Волкановски на победу в поединке против Ислама Махачева.

«Такой парень, как Ислам, будет давить на тебя. Он выше ростом, сильнее, способен принимать твои удары и продолжать двигаться вперед. Он уложит тебя и задушит», – заявил Сехудо в соцсети.

Также американец посоветовал Волкановски взять четыре месяца на подготовку и спарринговать с партнерами, которые действуют в том же стиле, что и Махачев.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее австралиец заявил, что его бой против уроженца Дагестана состоится в феврале 2023 года.