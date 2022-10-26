Василевский считает, что никто из топовых легковесов UFC не сможет победить Ислама Махачева

Российский боец ММА Вячеслав Василевский выразил мнение, что никто из действующих бойцов легкого веса UFC не сможет отнять титул у Ислама Махачева.

«В легком дивизионе ему многие составят конкуренцию, порубятся. Но так, чтобы выиграть, – нет.

У Ислама есть большой плюс, который заключается в том, что Хабиб выигрывал Гэтжи, Порье. Ислам, готовя Хабиба к этим боям, сам готовился к ним. Это пройденный этап. Плюс им морально будет тяжело выходить, они будут в Исламе видеть Хабиба», – заявил Василевский в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 22 октября Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. К слову, россиянин идет на победной серии из 11 боев кряду и хочет подраться с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.