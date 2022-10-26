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Василевский считает, что никто из топовых легковесов UFC не сможет победить Ислама Махачева

Россиянин не знает поражений с 2015 года.
26 октября 2022 15:00
автор: Артур Гичунцев

Российский боец ММА Вячеслав Василевский выразил мнение, что никто из действующих бойцов легкого веса UFC не сможет отнять титул у Ислама Махачева.

«В легком дивизионе ему многие составят конкуренцию, порубятся. Но так, чтобы выиграть, – нет.

У Ислама есть большой плюс, который заключается в том, что Хабиб выигрывал Гэтжи, Порье. Ислам, готовя Хабиба к этим боям, сам готовился к ним. Это пройденный этап. Плюс им морально будет тяжело выходить, они будут в Исламе видеть Хабиба», – заявил Василевский в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, 22 октября Махачев одолел бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. К слову, россиянин идет на победной серии из 11 боев кряду и хочет подраться с чемпионом полулегкого дивизиона Алексом Волкановски.

источник: «Советский спорт»
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