Махачев назвал главную цель после того, как стал чемпионом UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал о планах на будущее.

Напомним, российский боец выиграл титул благодаря победе над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Это случилось 22 октября на турнире UFC 280.

«Меня сейчас поставили в рейтинге лучших бойцов на третье место. Я думаю, сейчас моя цель – стать лучшим бойцом в мире», – заявил россиянин YouTube-каналу «Ушатайка».

К слову, звание лучшего бойца UFC принадлежит австралийцу Алексу Волкановски. Махачев уже бросил ему вызов, и тот ответил согласием.

Ожидается, что Волкановски и Махачев проведут бой в феврале или марте 2023 года.