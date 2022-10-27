Шон О’Мэлли взлетел на 10 позиций в рейтинге UFC благодаря победе над Петром Яном

Россиянин Петр Ян проиграл раздельным решением судей американцу Шону О’Мэлли на турнире UFC 280.

Сегодня, 27 октября, пресс-служба лиги представила обновленный рейтинг легчайшего веса, в котором уроженец Красноярского края опустился 2-ю строчку, а представитель США вышел на первое место. К слову, он взлетел на 10 позиций.

Напомним, бой Яна и О’Мэлли стал со-главным событием вечера. По мнению многих экспертов, россиянин доминировал большую часть времени и не заслуживал поражения.

Рейтинг UFC легчайшего веса

Версия от 27 октября