Сехудо призвал Стерлинга подписать контракт на бой, назвав его победу над Яном подарком от судей

Американский боец ММА Генри Сехудо решил возобновить карьеру. В частности, он бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Альджамейну Стерлингу.

«Эй, Аллджиззлэйм. Три последних твоих боя:

1. Побил Яна наградой киноакадемии;

2. Получил в подарок судейское решение;

3. Совершил преступление против бойца-инвалида.

Подпиши контракт», – написал американец в соцсети.

Напомним, Сехудо – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. Он оставил титулы в мае 2020 года и приостановил карьеру.

Что касается Стерлинга, то американец отнял пояс у россиянина Петра Яна и уже провел две успешные защиты.