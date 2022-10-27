Сехудо призвал Стерлинга подписать контракт на бой, назвав его победу над Яном подарком от судей

Американский боец ММА Генри Сехудо решил возобновить карьеру. В частности, он бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Альджамейну Стерлингу.
«Эй, Аллджиззлэйм. Три последних твоих боя:
1. Побил Яна наградой киноакадемии;
2. Получил в подарок судейское решение;
3. Совершил преступление против бойца-инвалида.
Подпиши контракт», – написал американец в соцсети.
Напомним, Сехудо – экс-чемпион UFC в двух весовых категориях. Он оставил титулы в мае 2020 года и приостановил карьеру.
Что касается Стерлинга, то американец отнял пояс у россиянина Петра Яна и уже провел две успешные защиты.
источник: «Советский спорт»