«Он верил в меня»: Махачев опубликовал трогательное послание покойному Абдулманапу Нурмагомедову

Российский боец ММА Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. 22 октября уроженец Дагестана победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом во втором раунде.

Свой триумф 31-летний легковес посвятил заслуженному тренеру России Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в июле 2020 года.

«Мой тренер был первым, кто в меня поверил, когда я только пришел в зал и даже не думал стать бойцом. Я не был особенным, не отличался от остальных и на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, что мне просто надо тренироваться. И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел одеть этот пояс на своего тренера в октагоне.

Был бы ты рядом, это была бы более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер», – написал Махачев в соцсети, выложив фото с Абдулманапом Нурмагомедовым и его старшим сыном Хабибом.