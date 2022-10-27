«Он психологически сломается»: Волкановски уверен, что сумеет удивить Махачева

Австралиец Алекс Волкановски выразил мнение, что россиянин Ислам Махачев недооценивает его способности. По словам бойца, он не позволит уроженцу Дагестана доминировать над собой в партере.

«Когда мы будем в октагоне, Махачеву будет некомфортно в стойке – он попытается сделать тейкдаун. Когда он попытается схватить меня, он подумает: «Черт! Этот парень не так слаб, как я думал!» Махачев психологически сломается. Это произойдет, потому что случится то, чего он не ожидает», – добавил Волкановски в интервью американским СМИ.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее австралиец заявил, что его бой против уроженца Дагестана состоится в феврале 2023 года.