Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Он психологически сломается»: Волкановски уверен, что сумеет удивить Махачева

По словам австралийца, он не позволит перевести себя в партер.
27 октября 2022 12:37
автор: Артур Гичунцев

Австралиец Алекс Волкановски выразил мнение, что россиянин Ислам Махачев недооценивает его способности. По словам бойца, он не позволит уроженцу Дагестана доминировать над собой в партере.

«Когда мы будем в октагоне, Махачеву будет некомфортно в стойке – он попытается сделать тейкдаун. Когда он попытается схватить меня, он подумает: «Черт! Этот парень не так слаб, как я думал!» Махачев психологически сломается. Это произойдет, потому что случится то, чего он не ожидает», – добавил Волкановски в интервью американским СМИ.

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Бойцы договорились о поединке после победы россиянина над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Ранее австралиец заявил, что его бой против уроженца Дагестана состоится в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Он психологически сломается»: Волкановски уверен, что сумеет удивить Махачева
По словам австралийца, он не позволит перевести себя в партер.
27.10.2022 12:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
«Он верил в меня»: Махачев опубликовал трогательное послание покойному Абдулманапу Нурмагомедову
22 октября уроженец Дагестана стал новым чемпионом UFC в легком весе.
27.10.2022 12:10
ММА
автор: Артур Гичунцев
Сехудо призвал Стерлинга подписать контракт на бой, назвав его победу над Яном подарком от судей
Экс-чемпион UFC решил возобновить карьеру.
27.10.2022 11:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шон О’Мэлли взлетел на 10 позиций в рейтинге UFC благодаря победе над Петром Яном
Теперь россиянин занимает второе место.
27.10.2022 11:14
ММА
автор: Артур Гичунцев
Кормье рассказал, почему победа Махачева над Оливейрой вошла в историю
Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
26.10.2022 20:21
ММА
Анкалаев и Блахович проведут претендентский бой на турнире UFC 282
Ивент состоится 11 декабря.
26.10.2022 20:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Комментатор UFC предположил, почему судьи отняли победу у Петра Яна
Джо Роган задал справедливый вопрос.
26.10.2022 19:37
ММА
автор: Артур Гичунцев
Роберт Уиттакер и Пауло Коста проведут бой на турнире UFC 284
Ивент состоится 11 февраля 2023 года.
26.10.2022 19:11
ММА
автор: Артур Гичунцев
Махачев назвал главную цель после того, как стал чемпионом UFC
Россиянин завоевал титул в легком весе.
26.10.2022 16:42
ММА
автор: Артур Гичунцев
Василевский считает, что никто из топовых легковесов UFC не сможет победить Ислама Махачева
Россиянин не знает поражений с 2015 года.
26.10.2022 15:00
ММА
автор: Артур Гичунцев
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика