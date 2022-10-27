«Они его любят»: Сульянов – об отношении американских болельщиков к Петру Яну

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов прокомментировал результат поединка между Петром Яном и Шоном О’Мэлли.

По словам функционера, россиянин выиграл первые два раунда и заслужил победу. Он считает, что американец не показал ничего, кроме акцентированного удара коленом в концовке противостояния.

При этом Сульянов выразил мнение, что промоушен пытается «раскрутить» О’Мэлли. Вероятно, поэтому боец был признан победителем в поединке с Яном.

«Заинтересованы ли в UFC в Шоне О’Мэлли? Безусловно, да. Яркий англоговорящий проспект, яркий персонаж в прямом и переносном смысле. На территории США, с точки зрения PPV, его аудитория, безусловно, сопоставима, как минимум, с аудиторией, которая поддерживает Яна. Но за Петра в Штатах топят страшно. Я был на ивентах с его участием. Коренная аудитория кайфует от Петра, они его любят», – добавил Сульянов, чьи слова приводит MMA.Metaratings.ru.