«История нас оправдает»: Хабиб посвятил пост Махачеву (фото)

22 октября россиянин Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе. Уроженец Дагестана деклассировал во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру и подтвердил уверенный прогноз своего товарища, Хабиба Нурмагомедова.

Последний выложил на своей странице в соцсети фотографию с Махачевым и написал: «История нас оправдает. С фактами тяжело спорить».

Напомним, 31-летний Махачев – ученик заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. В UFC он выступает с 2015 года. За это время россиянин одержал 12 побед и потерпел одно поражение.