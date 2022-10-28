«Русская рулетка»: О’Мэлли – о поединке с Петром Яном

Американский боец UFC Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе, оставил запись в соцсети, посвященную поединку против россиянина Петра Яна.

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Напомним, Ян и О’Мэлли провели бой на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок прошел всю дистанцию, а по итогам трех раундов судьи раздельным решением отдали победу американцу.

Таким образом, О’Мэлли взлетел на 10 позиций в рейтинге лиги сместил россиянина с первой строчки. Теперь Ян занимает второе место.