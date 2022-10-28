Менеджер Хабиба назвал одного из самых недооцененных бойцов в UFC

Один из ведущих менеджеров в мире ММА Али Абдель-Азиз выразил мнение, что американец Белал Мухаммад заслуживает самых высоких оценок за свое выступление.

Напомним, 34-летний полусредневес идет на победной серии из 8 боев кряду. В крайнем поединке он одолел Шона Брэди и нанес ему первое поражение в карьере.

«Я хочу поблагодарить моего брата Белала, одного из самых недооцененных бойцов в UFC. На прошлой неделе он дрался с очень жестким соперником и показал нам, почему он заслуживает того, чтобы бороться за титул в будущем», – написал менеджер в соцсети.