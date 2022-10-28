«Я усердно работаю»: Макгрегор показал, как готовится к следующему бою (фото)

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает тренировочный лагерь.

На своей странице в соцсети 34-летний ирландец выложил несколько фотографий, сделанных в спортзале. По его словам, он не только успевает тренироваться, но и занимается творческой деятельностью.

«17-часовой рабочий день: съемки, а затем прямиком в спортзал, прежде чем отправиться домой. Как сильно ты этого хочешь? Я так усердно работаю ради этого, потому что, во-первых, я это люблю. Во-вторых, я этого хочу. И наконец – это мое», – написал ирландец, выложив следующие фото:

Ранее сообщалось, что Макгрегор проведет бой в полусреднем весе, а его соперником может стать американец Нейт Диас. При этом не исключено, что экс-чемпион UFC подерется с легковесом Майклом Чендлером, который неоднократно предлагал ему бой.