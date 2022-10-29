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Хабиб поддержал Аскарова после увольнения из UFC

Боец решил не продлевать контракт с лигой.
29 октября 2022 13:53
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние события вокруг Аскара Аскарова.

Ранее стало известно, что уроженец Дагестана попросил американскую лигу не продлевать с ним контракт из-за проблем со здоровьем.

«Ты лучший, брат», – написал Хабиб в соцсети.

Напомним, 30-летний Аскаров подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года. За это время он одержал 3 победы, потерпел 1 поражение и свел 1 поединок вничью.

К слову, до выступления в американской лиге боец дрался в российском промоушене ACA.

источник: «Советский спорт»
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