Хабиб поддержал Аскарова после увольнения из UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал последние события вокруг Аскара Аскарова.

Ранее стало известно, что уроженец Дагестана попросил американскую лигу не продлевать с ним контракт из-за проблем со здоровьем.

«Ты лучший, брат», – написал Хабиб в соцсети.

Напомним, 30-летний Аскаров подписал контракт с UFC в сентябре 2019 года. За это время он одержал 3 победы, потерпел 1 поражение и свел 1 поединок вничью.

К слову, до выступления в американской лиге боец дрался в российском промоушене ACA.