Легендарный боец UFC Жорж Сен-Пьер получил предложение от российского промоушена

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер может выступить на турнире российского промоушена Hardcore Boxing.

По информации YouTube-канала Hard News, канадцу сделали предложение о подписании контракта.

На прошлой неделе 41-летний Сен-Пьер стал свободным агентом: у него завершился договор с UFC.

К слову, последний бой канадец провел в ноябре 2017-го, после чего объявил о завершении карьеры. При этом Сен-Пьер заявлял о готовности вернуться ради поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.