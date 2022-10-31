«Он понял, что будет тяжело»: Махачев высказался о победе над Оливейрой

Российский боец ММА Ислам Махачев высказался о поединке против бразильца Чарльза Оливейры.

По его словам, Оливейра испытал серьезное потрясение, когда понял, что уроженец Дагестана легко справляется с его давлением в партере.

«В последних боях, когда его в нокдаун отправляли, никто его добивать не шел, потому что он мог какой‑то прием сделать. А когда он увидел, что я этого не боюсь, что сам туда лезу, то понял – будет тяжело», – заявил россиянин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Таким образом, уроженец Дагестана стал новым чемпионом UFC в легком весе.

К слову, до поединка с россиянином бразилец шел на победной серии из 11 боев кряду.