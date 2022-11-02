Российский боец UFC Сергей Хандожко завершил карьеру в 30 лет

Российский боец ММА Сергей Хандожко, выступавший в полусреднем весе, объявил о завершении карьеры.

«Я исполнил свою мечту детства – попал в лучшую бойцовскую лигу мира. Да, конечно, не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины. Но я всегда шел вперед и никогда не сдавался», – написал 30-летний боец в соцсети.

Напомним, последние два года Хандожко выступал в UFC. На его счету две победы и одно поражение. Также он дрался в АСА и М-1 Global. За всю карьеру в смешанных единоборствах россиянин одержал 27 побед и потерпел 6 поражений.