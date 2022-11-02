Александр Волков хочет выступить на турнире UFC в декабре 2022 года

Российский тяжеловес Александр Волков рассчитывает получить поединок на одном из турниров UFC, который пройдет в декабре. Об этом заявил тренер бойца Тарас Кияшко.

«Ждем назначения боя, дату и соперника. Саня сейчас в Америке. Я буду выдвигаться, как только узнаю дату боя. Саша на сборах с двумя тренерами, с ним Миша Заяц и Максим Дедик. Мы хотим подраться в декабре. Готовы рассмотреть все варианты», – цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, крайний поединок 34-летний Волков провел в июне 2022 года, одолев суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего за карьеру в ММА уроженец Москвы одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.