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Александр Волков хочет выступить на турнире UFC в декабре 2022 года

Крайний поединок уроженец Москвы провел минувшим летом.
02 ноября 2022 15:26
автор: Артур Гичунцев

Российский тяжеловес Александр Волков рассчитывает получить поединок на одном из турниров UFC, который пройдет в декабре. Об этом заявил тренер бойца Тарас Кияшко.

«Ждем назначения боя, дату и соперника. Саня сейчас в Америке. Я буду выдвигаться, как только узнаю дату боя. Саша на сборах с двумя тренерами, с ним Миша Заяц и Максим Дедик. Мы хотим подраться в декабре. Готовы рассмотреть все варианты», – цитирует Кияшко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, крайний поединок 34-летний Волков провел в июне 2022 года, одолев суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Всего за карьеру в ММА уроженец Москвы одержал 35 побед и потерпел 10 поражений.

источник: Mma.metaratings.ru
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