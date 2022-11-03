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«Знаю, что он чувствовал»: Хабиб вспомнил о поединке с Джастином Гэтжи

Бой состоялся в октябре 2020 года.
03 ноября 2022 16:57
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что американец Джастин Гэтжи испытывал определенный дискомфорт во время их поединка.

По словам россиянина, у бойца из США возникли проблемы из-за позднего прилета в Абу-Даби, где состоялось противостояние.

«Когда я готовился к бою против Гэтжи, я следил за тем, когда он приедет в Абу-Даби, на место проведения поединка. Он сказал, что прилетит в субботу, а ровно через неделю выйдет в октагон. Я тогда подумал: «Не самая лучшая идея». Во время боя я разговаривал с ним и спросил: «Брат, у тебя проблемы из-за смены часовых поясов?» Он ответил: «Никаких проблем». Но я знаю, что он чувствовал», – заявил россиянин в эфире подкаста Wahed.

Напомним, бой Нурмагомедова и Гэтжи состоялся в октябре 2020 года и завершился победой россиянина во втором раунде: он провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.

К слову, поединок против Гэтжи стал для Хабиб последним в карьере. Он ушел из ММА с рекордом 29 боев и 29 побед.

источник: «Советский спорт»
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