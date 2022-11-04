Волкановски – Махачеву: Ты человек слова? Давай сделаем это!

Австралийский боец ММА Алекс Волкановски призвал россиянина Ислама Махачева подписать контракт на поединок.

«Ты человек слова? Давай сделаем это!» – написал австралиец в соцсети.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе.

Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.