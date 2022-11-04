«Очень впечатлен его выступлением»: Порье – о победе Махачева в бою с Оливейрой

Звезда UFC Дастин Порье прокомментировал победу россиянина Ислама Махачева в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, бой состоялся 22 октября и завершился во втором раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Таким образом, Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе.

«Я очень впечатлен. Он сделал это настолько гладко, насколько это вообще было возможно. Ни порезов, ни синяков, и вот он чемпион мира. Я действительно очень впечатлен его выступлением», – заявил Порье YouTube-каналу Yahoo! Sports.

Добавим, что до поединка с Махачевым Оливейра шел на победной серии из 11 боев кряду.