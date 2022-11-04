Тренер Махачева: Волкановски не так хорош на земле, как Оливейра

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, предположил, по какому сценарию пройдет поединок россиянина с австралийцем Алексом Волкановски.

«Это будет другой бой. Необязательно более сложный, просто другой. Волкановски имеет преимущества над Оливейрой и имеет недостатки. Одно могу сказать уверенно – Алекс не так хорош на земле, как Оливейра. Сможет ли Волкановски защититься от тейкдауна Ислама? Нет, не сможет. Посмотрим, как пройдет этот бой», – заявил тренер в интервью зарубежным СМИ.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе.

Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.