«Так поступал его отец»: Мендес рассказал о тренерских требованиях Хабиба

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов, рассказал, как бывший боец относится к своим подопечным.

Напомним, после ухода из ММА Нурмагомедов помогает при подготовке своим двоюродным братьям, Умару и Усману. Также Хабиб принимает участие в тренировочном процессе Ислама Махачева, Зубайры Тухугова и других российских бойцов.

«Когда Хабиб видит, что они очень устали, он вводит для них комендантский час. Примерно с 10 или 11 часов вечера. Он отбирает у них телефоны. У него дома есть специальная «тюрьма». Если кто-то провинился, Хабиб может посадить его в тюрьму.

Он забирает телефоны и сажает в тюрьму. Хабиб – очень строгий тренер. Все потому, что так же поступал его отец», – рассказал Мендес зарубежным СМИ.