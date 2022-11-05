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Хабиб рассказал, кто из бойцов ММА вдохновлял его в юности

Не обошлось без Федора Емельяненко.
05 ноября 2022 17:25
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал своих кумиров в смешанных единоборствах. По его словам, именно эти бойцы вдохновляли его на достижение результата в юношеские годы.

«Когда я рос, у меня было два, может быть, три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они были на своем пике. Это Федор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер.

Да, их было трое и тогда они были на пике. Чемпионы UFC и Pride. Я рос на их боях. Когда я впервые встретился с ними лично, то был очень эмоционален. Ведь я рос на их боях», – заявил Нурмагомедов, чьи слова приводит True Gym MMA.

Ранее Хабиб признался, что хотел провести поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера, однако, стороны не смогли договориться о весовой категории. К слову, Сен-Пьер – один из лучших бойцов в истории ММА. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях и одержал 26 побед при двух поражениях.

источник: «Советский спорт»
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