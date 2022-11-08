Петр Ян опустился на 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC

Пресс-служба UFC обновила рейтинг легчайшего веса организации.

Так, россиянин Петр Ян, уступивший в скандальном поединке американцу Шону О’Мэлли, опустился со 2-й позиции на 3-ю, а его место занял представитель Грузии Мераб Двалишвили.

Ранее стало известно, что О’Мэлли, одолевший Петра Яна по решению судей, взлетел на 10 строчек в списке лучших бойцов организации и теперь получит титульный поединок против соотечественника Альджамейна Стерлинга.

Что касается Яна, то россиянин, как пишет пресса, задумался об уходе из UFC. Он недоволен отношением арбитров. Впрочем, эти слухи уже опроверг его менеджер Саят Абдрахманов, отметив, что у бойца еще четыре поединка по контракту.

Рейтинг UFC

Легчайший вес

Версия от 8 ноября