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Петр Ян опустился на 3-е место в рейтинге легчайшего веса UFC

До сегодняшнего дня россиянин занимал 2-ю позицию.
08 ноября 2022 16:42
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба UFC обновила рейтинг легчайшего веса организации.

Так, россиянин Петр Ян, уступивший в скандальном поединке американцу Шону О’Мэлли, опустился со 2-й позиции на 3-ю, а его место занял представитель Грузии Мераб Двалишвили.

Ранее стало известно, что О’Мэлли, одолевший Петра Яна по решению судей, взлетел на 10 строчек в списке лучших бойцов организации и теперь получит титульный поединок против соотечественника Альджамейна Стерлинга.

Что касается Яна, то россиянин, как пишет пресса, задумался об уходе из UFC. Он недоволен отношением арбитров. Впрочем, эти слухи уже опроверг его менеджер Саят Абдрахманов, отметив, что у бойца еще четыре поединка по контракту.

Рейтинг UFC
Легчайший вес
Версия от 8 ноября

источник: UFC Russia
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