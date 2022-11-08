Тренер Оливейры – о поражении от Махачева: Мы это не примем. Вернемся сильнее и заберем свое

Хорхе Патино, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, прокомментировал поражение своего подопечные в бою с россиянином Исламом Махачевым.

«Поздравляю команду соперника, они выиграли бой. Мы должны понимать, как устроен спорт, но просто взять и принять это? Никогда! Мы вернемся сильнее и вернем свое!» – заявил специалист американским СМИ.

Напомним, бой Махачева и Оливейры состоялся 22 октября и завершился во втором раунде: уроженец Дагестана провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. Таким образом, россиянин стал новым чемпионом UFC в легком весе.

К слову, до поединка с Махачевым Оливейра шел на победной серии из 11 боев кряду.