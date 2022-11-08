Перейра высказался о бое с Адесаньей на UFC 281

Бразильский боец ММА Алекс Перейра высказался о поединке с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

В частности, он заявил, что это будет непростое противостояние для нигерийца. При этом бразилец не стал скрывать, что Адеснаья – непростой соперник, под которого нужно подстроиться.

«Я не могу основываться на прошлых двух поединках и ожидать, что просто выйду в центр октагона, пойду в размен и он упадет.

Мне нужно будет навязать свой ритм, свою игру. Каждый поединок отличается от других, надо будет показать все, что я тренировал, чтобы превзойти его», – заявил бразилец американским СМИ.

Напомним, Адесанья и Перейра проведут бой 13 ноября на турнире UFC 281. Ивент пройдет в Нью-Йорке (США).

К слову, за всю карьеру в ММА 33-летний нигериец одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Он пытался выиграть титул в полутяжелом весе, но уступил поляку Яну Блаховичу.

Что касается Перейры, то 35-летний бразилец выступает в UFC с ноября 2021 года. В этой лиге он провел 3 поединка и одержал 3 победы.