Чендлер – о бое с Порье: Постараюсь попасть ему в лицо и заставлю усомниться в своих силах

Американский легковес Майкл Чендлер дал комментарий перед боем против соотечественника Дастина Порье.

«Это опытный боец с хорошим багажом знаний. Я собираюсь активно действовать уже с первых минут боя, постараюсь быстро попасть ему в лицо и заставлю усомниться в своих силах. Но вряд ли у меня получится одержать победу досрочно», – заявил боец американским СМИ.

Напомним, Чендлер и Порье проведут поединок на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). К слову, за всю карьеру в ММА Майкл Чендлер одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. На счету Дастина Порье 28 побед и 7 поражений. В последний раз он выходил в октагон год назад.