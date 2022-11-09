«Перейра очень однобок»: Адесанья оценил профессиональные качества бразильца перед боем

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о поединке против бразильца Алекса Перейры.

В частности, он заявил, что соперник уступает ему по всем статьям, в том числе, в боевом мышлении. По словам нигерийца, он не будет вестись на провокации оппонента и покажет все в октагоне.

«Перейра очень однобок. Он новичок, так что я даже рад, что подерусь с ним сейчас. Он только начинает свой путь в MMA», – добавил Адесанья американским СМИ.

Напомним, Адесанья и Перейра проведут бой 13 ноября на турнире UFC 281. Ивент пройдет в Нью-Йорке (США).

К слову, за всю карьеру в ММА 33-летний нигериец одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Он пытался выиграть титул в полутяжелом весе, но уступил поляку Яну Блаховичу.

Что касается Перейры, то 35-летний бразилец выступает в UFC с ноября 2021 года. В этой лиге он провел 3 поединка и одержал 3 победы.