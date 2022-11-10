Чендлер посоветовал Махачеву отказаться от боя с Волкановски

Американский боец ММА Майкл Чендлер прокомментировал информацию о возможном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Махачев – феноменальный талант. Думаю, что ему нужно провести свою первую защиту титула против легковеса, прежде чем мы начнем говорить о супербоях. Я говорю это не для того, чтобы сказать, что UFC примет неправильное решение, если позволит Волкановски подняться», – заявил Чендлер американским СМИ.

Напомним, 22 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в легком весе. Сразу после боя россиянин бросил вызов Алексу Волкановски, который владеет титулом в полулегком дивизионе.

Австралиец вышел в октагон и заявил о готовности провести встречу. По его словам, бой может состояться в феврале или марте 2023 года.