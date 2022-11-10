Уиттакер поставил на победу Порье в бою с Майклом Чендлером

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер сделал прогноз на поединок между Дастином Порье и Майклом Чендлером.

По его словам, Порье, скорее всего, выйдет победителем за счет более высокой ударной техники и боевого мышления.

«Чендлер много пропускает. Да, всякий раз, когда его отправляют в нокдаун, он находит в себе силы и встает, но в бою против Порье, в котором будет много ударов в стойке, я вынужден поставить на Дастина», – добавил Уиттакер в беседе с американскими СМИ.

Напомним, Чендлер и Порье проведут поединок на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). К слову, за всю карьеру в ММА Майкл Чендлер одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. На счету Дастина Порье 28 побед и 7 поражений. В последний раз он выходил в октагон год назад.