«Американская борьба против дагестанского самбо». Чендлер бросил вызов Махачеву

Американский боец ММА Майкл Чендлер намерен подраться с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

По словам Чендлера, в эти выходные он одолеет соотечественника Дастина Порье и станет обязательным претендентом на титул.

«После того как я нокаутирую Дастина, все несомненно захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо», – заявил Чендлер зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Махачев вернется в октагон в феврале 2023 года, а его соперником станет чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.