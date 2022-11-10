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«Американская борьба против дагестанского самбо». Чендлер бросил вызов Махачеву

Американец уверен, что победит Дастина Порье и станет претендентом на титул.
10 ноября 2022 22:16
автор: Артур Гичунцев

Американский боец ММА Майкл Чендлер намерен подраться с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

По словам Чендлера, в эти выходные он одолеет соотечественника Дастина Порье и станет обязательным претендентом на титул.

«После того как я нокаутирую Дастина, все несомненно захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо», – заявил Чендлер зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Махачев вернется в октагон в феврале 2023 года, а его соперником станет чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

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