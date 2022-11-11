Порье – о поединке против Чендлера: Выйду в клетку и прикончу этого парня

Топовый легковес UFC Дастин Порье дал комментарий перед боем против американца Майкла Чендлера. В частности, он заявил, что намерен нокаутировать соперника. По словам Порье, он заряжен на противостояние в стойке и уверен в своих силах.

«Я дам вам лобовое столкновение в октагоне. Выйду в клетку и прикончу этого парня, несмотря ни на что. Чендлер – опасный боец, обладающий нокаутирующей мощью и легко сокращающий дистанцию. Но, если он захочет превратить наш бой в драку, я его вынесу», – заявил Порье, чьи слова приводят американские СМИ.

Напомним, Чендлер и Порье проведут поединок на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США). Ивент пройдет 13 ноября.

К слову, за всю карьеру в ММА Майкл Чендлер одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. На счету Дастина Порье 28 побед и 7 поражений. В последний раз он выходил в октагон год назад.