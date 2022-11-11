Гэтжи заявил о желании провести бой против Физиева

Бывший претендент на титул UFC Джастин Гэтжи рассказал о планах на будущее.

В частности, он заявил, что готов подраться с киргизским бойцом ММА Рафаэлем Физиевым. Кроме того, ему интересен бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который победил его в мае 2022 года.

«Очевидно, что мне бы не хотелось биться с кем попало, так что оба этих парня могли бы стать моими соперниками в ближайшем будущем. Меня возбуждает такая перспектива», – добавил легковес, чьи слова приводят американские СМИ.