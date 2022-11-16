Макгрегор рассказал о реакции Абдулманапа Нурмагомедова на его победу в бою против Серроне

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов высоко оценил действия Конора Макгрегора в бою с американцем Дональдом Серроне. Об этом ирландец рассказал в соцсети.

«Он сказал, что мои действия в этом поединке были похожи на магию – и он прав. В этом бою у меня была 100%-ная точность попаданий в добивании «граунд-энд-паунд». Я не пропустил ни одного удара. Наслаждайтесь», – заявил ирландец.

Напомним, Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246, который прошел в январе 2020 года. После этого ирландец провел еще два поединка с американцем Дастином Порье и потерпел два поражения.