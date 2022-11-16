Иван Штырков выступит на турнире RCC 3 декабря

Российский тяжеловес Иван Штырков стал участником турнира RCC, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба лиги.
Отмечается, что его соперником станет казахстанский боец Асылжан Бахытжанулы.
Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний уроженец Хабаровска одержал 21 победу и потерпел 2 поражения. У казахстанца – 13 выигранных боев и 2 проигранных встречи.
Ранее стало известно, что главным событием турнира RCC станет поединок российских средневесов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.
источник: «Советский спорт»