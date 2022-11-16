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Иван Штырков выступит на турнире RCC 3 декабря

Главным событием вечера станет бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
16 ноября 2022 16:43
автор: Артур Гичунцев

Российский тяжеловес Иван Штырков стал участником турнира RCC, который пройдет 3 декабря в Екатеринбурге. Об этом пишет пресс-служба лиги.

Отмечается, что его соперником станет казахстанский боец Асылжан Бахытжанулы.

Напомним, за всю карьеру в ММА 34-летний уроженец Хабаровска одержал 21 победу и потерпел 2 поражения. У казахстанца – 13 выигранных боев и 2 проигранных встречи.

Ранее стало известно, что главным событием турнира RCC станет поединок российских средневесов Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

источник: «Советский спорт»
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Иван Штырков выступит на турнире RCC 3 декабря
Главным событием вечера станет бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
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