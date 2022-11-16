World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Адесанья сделал смелый прогноз на бой Махачева и Волкановски

Нигериец уверен, что австралийский боец одержит победу.
16 ноября 2022 23:15
автор: Артур Гичунцев

12 февраля 2023 года россиянин Ислам Махачев проведет поединок против австралийца Алекса Волкановски. Их бой возглавит турнир UFC 284 в Австралии.

Бывший чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья выразил уверенность, что противостояние завершится в пользу Волкановски.

«Да, Ислам велик, и эти дагестанские парни знают свое дело. Само собой, Алекс – мой друг, и многие скажут, что я предвзят, но я готов поставить на его победу свой дом, потому что Волк просто другой. Это скажет вам любой, кто тренируется с ним и находится рядом», – сказал Адесанья в эфире подкаста Flagrant.

Добавим, что Махачев – чемпион UFC в легком весе, а Волкановски владеет титулом в полулегком дивизионе. Бойцы договорились о проведении поединка 22 октября на турнире в Абу-Даби.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Адесанья сделал смелый прогноз на бой Махачева и Волкановски
Нигериец уверен, что австралийский боец одержит победу.
16.11.2022 23:15
ММА
автор: Артур Гичунцев
Иван Штырков выступит на турнире RCC 3 декабря
Главным событием вечера станет бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.
16.11.2022 16:43
ММА
автор: Артур Гичунцев
Макгрегор рассказал о реакции Абдулманапа Нурмагомедова на его победу в бою против Серроне
Поединок завершился нокаутом в первом раунде.
16.11.2022 16:19
ММА
автор: Артур Гичунцев
Емельяненко подерется со Святославом Коваленко 16 декабря
Бой состоится в Москве.
16.11.2022 14:22
ММА
Брендан Шауб заявил, что Хамзат Чимаев легко победит Алекса Перейру
Напомним, 13 ноября Перейра стал новым чемпионом мира UFC в среднем весе, нокаутировав нигерийца Исраэля Адесанью.
16.11.2022 12:54
ММА
Кормье считает, что Махачев и Волкановски проведут фантастический бой
Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
16.11.2022 11:02
ММА
Американский боец Джонсон, претендовавший на звание чемпиона UFC, умер от лимфомы
Спортсмен умер в возрасте 38 лет.
14.11.2022 10:28
ММА
автор: Максим Скороходов
Хабиб Нурмагомедов сделал заявление о титульном бое Махачева с Волкановски
Поединок состоится 12 февраля 2023 года в австралийском Перте в рамках турнира UFC 284.
13.11.2022 23:00
ММА
Камил Гаджиев уверен, что Минеев смог бы составить конкуренцию Перейре и Адесанье
Алекс и Исраэль выявляли лучшего средневеса UFC.
13.11.2022 17:35
ММА
автор: Максим Скороходов
Махачев рассказал, почему легко добился победы над Оливейрой
Противостояние бойцов прошло 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
13.11.2022 17:02
ММА
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика