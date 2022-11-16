Адесанья сделал смелый прогноз на бой Махачева и Волкановски

12 февраля 2023 года россиянин Ислам Махачев проведет поединок против австралийца Алекса Волкановски. Их бой возглавит турнир UFC 284 в Австралии.

Бывший чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья выразил уверенность, что противостояние завершится в пользу Волкановски.

«Да, Ислам велик, и эти дагестанские парни знают свое дело. Само собой, Алекс – мой друг, и многие скажут, что я предвзят, но я готов поставить на его победу свой дом, потому что Волк просто другой. Это скажет вам любой, кто тренируется с ним и находится рядом», – сказал Адесанья в эфире подкаста Flagrant.

Добавим, что Махачев – чемпион UFC в легком весе, а Волкановски владеет титулом в полулегком дивизионе. Бойцы договорились о проведении поединка 22 октября на турнире в Абу-Даби.