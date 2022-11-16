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Физиев заявил, что готовится к поединку против Махачева: Не дам просто так себя повалять

По словам киргизского бойца, он тренируется 12 раз в неделю.
16 ноября 2022 23:52
автор: Артур Гичунцев

Киргизский боец ММА Рафаэль Физиев не стал скрывать, что хочет провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Этот парень силен. Он топовый боец. Конечно, я себя готовлю на него. Те братья, которые за меня болеют и переживают, что я могу проиграть в борьбе – хочу их успокоить. Я уделяю борьбе много времени и не дам просто так себя повалять», – заявил легковес американским СМИ.

Ранее сообщалось, что Махачев проведет бой с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски. Поединок состоится 12 февраля.

Что касается Физиева, то 29-летний легковес идет на серии из шести побед кряду. В крайнем поединке он одолел экс-чемпиона лиги Рафаэля дос Аньоса.

источник: «Советский спорт»
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Физиев заявил, что готовится к поединку против Махачева: Не дам просто так себя повалять
По словам киргизского бойца, он тренируется 12 раз в неделю.
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