Физиев заявил, что готовится к поединку против Махачева: Не дам просто так себя повалять

Киргизский боец ММА Рафаэль Физиев не стал скрывать, что хочет провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

«Этот парень силен. Он топовый боец. Конечно, я себя готовлю на него. Те братья, которые за меня болеют и переживают, что я могу проиграть в борьбе – хочу их успокоить. Я уделяю борьбе много времени и не дам просто так себя повалять», – заявил легковес американским СМИ.

Ранее сообщалось, что Махачев проведет бой с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски. Поединок состоится 12 февраля.

Что касается Физиева, то 29-летний легковес идет на серии из шести побед кряду. В крайнем поединке он одолел экс-чемпиона лиги Рафаэля дос Аньоса.