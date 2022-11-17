Петр Ян поддержал Немкова перед чемпионским боем в Bellator

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян обратился к россиянину Вадиму Немкову, который выступит на турнире Bellator 288.
«Вадик, желаю победы», – написал Ян в социальных сетях.
Напомним, 18 ноября Немков проведет бой с американцем Кори Андерсоном. Их поединок станет главным событием вечера и пройдет в финале Гран-при полутяжелого веса.
К слову, россиянин владеет титулом в этом дивизионе. Он уже встречался с представителем США, но тогда бой завершился досрочно из-за нарушения правил со стороны Андерсона.
источник: «Советский спорт»