Усман Нурмагомедов – новый чемпион Bellator в легком весе

Сегодня, 19 ноября, в Чикаго (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 288.

В со-главном событии вечера российский легковес Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре. Бой прошел всю дистанцию, а по итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу уроженцу Дагестана: 50-45, 50-44, 50-44.

Таким образом, 24-летний россиянин стал новым чемпионом промоушена в легком дивизионе. На его счету 16 боев и 16 побед. Что касается Фрейре, то 36-летний бразилец потерпел 11-е поражение в карьере. Также на его счету 24 победы.