Хамзат Чимаев: Хочу подраться с Перейрой в Бразилии

Уроженец Чечни Хамзат Чимаев изъявил желание провести поединок с новым чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перерой.

По словам шведского бойца, он уже сообщил об этом руководству лиги, а именно, президенту Дэйне Уайту и матчмейкеру Шону Шелби.

«Я хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а потом, в марте, я готов провести бой с Колби Ковингтоном, если он захочет», – заявил Чимаев в интервью американскому телеканалу.

Напомним, Хамзат Чимаев выступает в полусреднем дивизионе и занимает 3-е место в рейтинге UFC.

Что касается Перейры, то 13 ноября бразилец нокаутировал нигерийца Исраэля Адесанью и стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.