Федор Емельяненко о победах Немкова и Нурмагомедова: Доказали, что школа ММА России – одна из лучших

Сегодня, 19 ноября, российские бойцы ММА Вадим Немков и Усман Нурмагомедов одержали победы на турнире Bellator 288 в Чикаго (США).
Немков победил американца Кори Андерсона в финале Гран-при полутяжелого веса и защитил титул. Нурмагомедов одолел бразильца Патрики Фрейре и стал новым чемпионом промоушена в легком дивизионе.
Президент Союза ММА Федор Емельяненко прокомментировал выступление отечественных бойцов. Он написал в соцсети: «Наша команда и вся страна сегодня искренне радуется победам Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова. Мы в очередной раз доказали, что российская школа ММА – одна из лучших. Два чемпионских пояса у наших ребят. Я уверен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!»
источник: «Советский спорт»