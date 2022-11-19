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«Он очень опасен»: президент Bellator оценил бойцовские качества Усмана Нурмагомедова

Сегодня, 19 ноября, россиянин стал чемпионом промоушена в легком весе.
19 ноября 2022 17:09
автор: Артур Гичунцев

Глава Bellator Скотт Кокер высказался после победы россиянина Усмана Нурмагомедова в поединке с бразильцем Патрики Фрейре.

Напомним, бой прошел всю дистанцию, а по итогам пяти раундов судьи отдали победу уроженцу Дагестана. Таким образом, он стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

«Этот парнишка молод, ему еще расти и расти. Но я скажу так: это один из самых опасных наших бойцов, потому что он умеет делать все», – заявил функционер на пресс-конференции.

Победив Фрейре, 24-летний Нурмагомедов выиграл 16-й поединок кряду, не потерпев ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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